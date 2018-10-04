Газпром назвал дату начала работы «Северного потока – 2»

«Газпром» готов начать поставки газа по «Северному потоку 2» с 1 января 2020 года. Об этом, как передает Интерфакс-Украина, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.
Миллер отметил, что первый «Северный поток» уже довольно долгое время работает с превышением своей плановой мощности, и это является ещё одним доказательством востребованности «Северного потока 2».
«За последние 12 месяцев загрузка «Северного потока 1» на 7% выше проектной мощности. Мы помним, что его проектная мощность 55 млрд куб. м, но технологические особенности позволяют экспортировать чуть больше. За 12 месяцев мы экспортировали через «Северный поток 1» ровно 59 млрд куб м. «Северный поток 1» как газотранспортный коридор экспорта газа из России востребован больше чем на 100%. Это ответ на вопрос нужен ли «Северный поток 2», — сказал он.
«Сегодня ведётся строительство „Северного потока 2“, строго в тех сроках, которые были заявлены. Мы можем начать поставки газа по „Северному потоку 2“ с 1 января 2020 года», — отметил глава «Газпрома».
Кроме того, он сообщил, что через два месяца «Газпром» закончит строительство морской части «Турецкого потока».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016