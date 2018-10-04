Газпром назвал дату начала работы «Северного потока – 2»

«Газпром» готов начать поставки газа по «Северному потоку 2» с 1 января 2020 года. Об этом, как передает Интерфакс-Украина, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

Миллер отметил, что первый «Северный поток» уже довольно долгое время работает с превышением своей плановой мощности, и это является ещё одним доказательством востребованности «Северного потока 2».

«За последние 12 месяцев загрузка «Северного потока 1» на 7% выше проектной мощности. Мы помним, что его проектная мощность 55 млрд куб. м, но технологические особенности позволяют экспортировать чуть больше. За 12 месяцев мы экспортировали через «Северный поток 1» ровно 59 млрд куб м. «Северный поток 1» как газотранспортный коридор экспорта газа из России востребован больше чем на 100%. Это ответ на вопрос нужен ли «Северный поток 2», — сказал он.

«Сегодня ведётся строительство „Северного потока 2“, строго в тех сроках, которые были заявлены. Мы можем начать поставки газа по „Северному потоку 2“ с 1 января 2020 года», — отметил глава «Газпрома».

Кроме того, он сообщил, что через два месяца «Газпром» закончит строительство морской части «Турецкого потока».