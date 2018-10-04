Нидерланды обвинили Россию в попытке украсть данные следствия по MH17

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что российские спецслужбы предприняли попытку украсть документы о расследовании катастрофы авиалайнера Boeing 777 рейса МН17 над Донбассом. Об этом пишет Associated Press.

«Мы понимали заинтересованность российских спецслужб в этом расследовании и приняли соответствующие меры», — сказала она.

Бейлевелд добавила, что власти Нидерландов продолжают пристально следить за этим вопросом.

Ранее Нидерланды заявили о высылке 4 россиян, готовивших кибератаку против Организации по запрещению химического оружия. Организация расследовала химическую атаку на экс-разведчика России Сергея Скрипаля в Великобритании.