Климкин объяснил, почему Украина не закрывает российские генконсульства

Украина не собирается закрывать российские генконсульства, поскольку Москва может ответить зеркально. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин в эфире телеканала «UA: Харьков».

Глава МИД отметил, что в России находятся около трех миллионов украинцев, против них периодически «совершаются провокации», поэтому консульское присутствие Украины в стране необходимы.

«Если мы уберем здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства», — подчеркнул он.