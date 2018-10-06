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За пять лет число рабочих из Беларуси в Польше выросло в 25 раз

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За пять лет число рабочих из Беларуси в Польше выросло в 25 раз

Привлекательность Польши в глазах белорусских трудовых мигрантов выросла на порядок за последние годы. Если в 2014 году польские власти выдали белорусам 1591 рабочую визу, то в 2017 году их число превысило 10 тыс., а в 2018 году жители Беларуси получили уже около 40 тыс. польских рабочих виз. Об этом пишет DW со ссылкой на материалы дискуссии о белорусско-польских отношениях, которая состоялась 5 октября в минском Пресс-клубе.

Данные о количестве рабочих виз привел в презентации исследования «Миграция между Беларусью и Польшей: тенденции и перспективы» его автор Андрей Елисеев, академический директор варшавского аналитического центра EAST. По его словам, за последние годы в 10–12 раз увеличилось количество приглашений, которые польские работодатели выдали белорусам в рамках упрощенного порядка трудоустройства.

«Эксперты прогнозируют рост краткосрочной и долгосрочной трудовой миграции белорусов в Польшу. При этом в первом случае последствия скорее положительные: снижается социальная напряженность, так как в ряде регионов Беларуси есть проблемы с трудоустройством. Кроме того, заработанные трудовыми мигрантами деньги в два-три раза уменьшают количество домохозяйств в Беларуси, живущих за чертой бедности», — пишет издание.

Представитель Фонда им. Стефана Батория Кшиштоф Мрозек отметил, что присутствие граждан Беларуси в Польше на фоне почти 2 млн трудовых мигрантов из Украины малозаметно. Но белорусы, по его словам, не встречают никакого враждебного отношения со стороны поляков и легко интегрируются в польское общество.

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Отметим, что львиную долю иностранцев, работающих в Польше, составляют украинцы. Однако если в 2017 году прирост числа работников из Украины за первые полгода составил 114% в годовом выражении, то в первом полугодии 2018 года их количество выросло всего на 20%. Украинцы все больше предпочитают работать или в серой зоне экономики Германии, или легально, но в Чехии, Словакии или Венгрии.

Беларусь, заробитчане
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