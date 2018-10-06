Украинцы переходят на «бэушные» автомобили из Европы

В сентябре текущего года количество авто с пробегом на первичном рынке по сравнению с соответствующим периодом 2017 года выросло в 1,9 раза. Об этом свидетельствуют данные ассоциации «Укравтопром».
Как отмечается, в сентябре 2018 года на учет в Украине было поставлено 17 тыс. легковых авто, что на 29% больше, чем годом ранее. За первый осенний месяц текущего года украинцы приобрели 6,8 тыс. новых легковых авто и 10,2 тыс. импортированных машин, бывших в эксплуатации.
«В результате доля автомобилей с пробегом на первичном рынке достигла 60%, а их количество по сравнению с сентябрем 2017 года выросла в 1,9 раза», — говорится в сообщении.
Так, ТОП-5 брендов в этом сегменте рынка и их расположение в рейтинге по сравнению с предыдущим месяцем не изменились.
Самой популярной маркой среди ввозимых б/у авто остается Volkswagen. В прошлом месяце украинцы поставили на учет 1,538 тысяч старых фольксвагенов. На втором месте Renault с показателем 1,383 тысяч старых авто. Третий результат у Шкоды — 1,008 тысяч авто с пробегом. Ford остался на четвертом месте, машины с пробегом этой марки выбрали 690 украинцев. Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых авто с пробегом Nissan с результатом 579 машин в месяц.
"Всего с начала года украинские номера получили 72 тыс. легковых авто, бывших в эксплуатации в других странах, что на 87% больше чем за аналогичный период прошлого года.
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