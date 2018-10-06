Войти
Украина может ввести биометрические визы для граждан РФ
дружба народов
Украина может ввести биометрические визы для граждан РФ
Лукашенко посетовал на «вымирание мужиков»
соседи
Лукашенко посетовал на «вымирание мужиков»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

авто
RSS

Украинцы переходят на «бэушные» автомобили из Европы

214
Украинцы переходят на «бэушные» автомобили из Европы

В сентябре текущего года количество авто с пробегом на первичном рынке по сравнению с соответствующим периодом 2017 года выросло в 1,9 раза. Об этом свидетельствуют данные ассоциации «Укравтопром».

Как отмечается, в сентябре 2018 года на учет в Украине было поставлено 17 тыс. легковых авто, что на 29% больше, чем годом ранее. За первый осенний месяц текущего года украинцы приобрели 6,8 тыс. новых легковых авто и 10,2 тыс. импортированных машин, бывших в эксплуатации.

«В результате доля автомобилей с пробегом на первичном рынке достигла 60%, а их количество по сравнению с сентябрем 2017 года выросла в 1,9 раза», — говорится в сообщении.

Так, ТОП-5 брендов в этом сегменте рынка и их расположение в рейтинге по сравнению с предыдущим месяцем не изменились.

Самой популярной маркой среди ввозимых б/у авто остается Volkswagen. В прошлом месяце украинцы поставили на учет 1,538 тысяч старых фольксвагенов. На втором месте Renault с показателем 1,383 тысяч старых авто. Третий результат у Шкоды — 1,008 тысяч авто с пробегом. Ford остался на четвертом месте, машины с пробегом этой марки выбрали 690 украинцев. Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых авто с пробегом Nissan с результатом 579 машин в месяц.

Читайте также: Украинская армия разбегается: почему и как это остановить

"Всего с начала года украинские номера получили 72 тыс. легковых авто, бывших в эксплуатации в других странах, что на 87% больше чем за аналогичный период прошлого года.

авто, автомобили
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 6 октября 2018
Пятница, 5 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как государство спасло компанию БМВ

К 1959 году компания представляла собой удручающее зрелище. Без денег и по уши в долгах, БМВ не имела никаких перспектив для развития. Положение дел было настолько отчаянным, что даже руководство компании не верило в возрождение компании. Многие руководители сами увольнялись. Выхода было два. Банкротство или продажа другой компании.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об историческом выборе элит и народов

Если выйти за пределы подхода «Вы же понимаете, что с таким народом и такими элитами ничего не получится, поэтому надо ехать...», то, вероятно, должны быть какие-то научные объяснения - почему даже в дремучее Средневековье бароны пришли к Иоанну Безземельному и ткнули ему в нос Хартию вольностей, мол, давай, подписывай! Почему они нашли в себе силы, а скажем князья Ивана III не нашли?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О прекращении «монетарного безумия» и последствиях этого

В 2019 году впервые за 10 лет может быть чистый отток за счет действий ФРС, которые не смогут быть перекрыты операциями Банка Японии при нейтралитете ЕЦБ и Банка Англии. Вступаем в новую реальность. Наверное, «ломка» рынков перед новой эпохой умеренно жесткой или даже просто нейтральной политики ведущих ЦБ мира не будет простой. Разве после 10 лет «монетарного безумия» отход от наркотической дозы может пройти легко?..
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016