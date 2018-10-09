«Самопомич» и ДемАльянс пойдут на выборы вместе

Партии «Самопомич» и ДемАльянс решили заключить соглашение о политическом союзе для участия в выборах. Об этом сообщает 9 октября пресс-служба «Самопомочи».

«Осознавая риски, которые стоят перед страной, партии ДемАльянс и «Объединение „Самопомич“ приняли решение заключить соглашение о политическом союзе и совместно бороться за победу на президентских, парламентских и местных выборах », - говорится в сообщении.

Партии также анонсировали пресс-конференцию 9 октября по этому поводу.