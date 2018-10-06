Украинские водители смогут дольше находиться в Молдове

Украина и Молдова подписали протокол к двустороннему соглашению о международном автомобильном сообщении, который увеличивает количество дней, разрешенных для пребывания транспортных средств на территории Молдовы и Украины. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Протокол был подписан во время переговоров премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра Молдовы Павла Филипа в рамках саммита ГУАМ в Кишиневе.

«Протокол регулирует вопросы осуществления регулярных международных перевозок и увеличивает количество дней, разрешенных для пребывания на территории Молдовы экипажам транспортных средств», — говорится в сообщении.

Соглашение позволяет гражданам Украины и Молдовы находиться на территории стран более 90 дней в течение 180 дней в году. Соглашение еще должно быть ратифицировано парламентами, после чего вступит в силу.