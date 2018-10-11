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Эксперты назвали самый защищенный смартфон

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Эксперты назвали самый защищенный смартфон

Эксперты назвали iPhone самым защищенным телефоном на рынке, пишет портал Market Watch.

Продукты Apple превосходят смартфоны на Android в том, что касается хранения данных, замечает аналитик американской компании SiteLock Джессика Ортега. Устройства на операционке от Google передают информацию на сервера компании, после чего личные данные пользователей используются для построения их «цифрового портрета» и таргетированной рекламы, тогда как платформа iOS позволяет хранить большую часть сведений на самом устройстве, подчеркивает эксперт.

Кроме того, iPhone сложнее взломать с помощью приложений, которые можно скачать из официального магазина, считает Ортега. Сравнивая App Store и Play Market аналитик приходит к выводу, что платформа Google более открыта для разработчиков мобильных приложений — это дает пользователю возможность персонализировать свой гаджет, но в то же время позволяет злоумышленникам обходить не самые жесткие требования безопасности.

«В сравнении с Play Market магазин для iPhone до дистрибуции выставляет более жесткие требования для всех разработчиков и проводит глубокую проверку на безопасность», — отмечает аналитик.

Отмечается, что в августе этого года Google удалила из Play Market 145 приложений после того, как компанию проинформировали о распространении вирусов и краже данных пользователей.

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Еще одна проблема Google — «редкие обновления софта». Так, три года назад в коде устройств на Android обнаружили баг, поставивший под угрозу безопасность более 950 миллионов девайсов. Своевременные обновления помогли бы избежать появления таких уязвимостей, либо оперативно купировать их последствия для пользователей, но этого не происходит.

В 2013 году некоммерческая неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) попросила Федеральную комиссию по торговле провести расследование в отношении провайдеров интернета, которые не информировали пользователей о том, что их смартфоны на Android могут работать и без критических обновлений безопасности. ACLU признала такие гаджеты «дефектными и опасными».

Android, смартфоны, iPhone
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