«Шахтер» заработал за прошлый сезон более 1,7 млрд грн

Общий показатель доходов футбольного клуба «Шахтер» в сезоне 2017-2018 годов с учетом НДС составил 1 млрд 732 млн грн, сообщает клуб в своем традиционном годовом отчете. В предыдущем сезоне общий доход клуба составил 877 млн грн, информирует Интерфакс-Украина.
В частности, доход от продажи и аренды футболистов в сезоне 2017-2018 составил 108 млн грн, что почти в два раза больше, чем в предыдущем сезоне.
При этом в данном отчете еще не отображен трансфер бразильца Фреда в «Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье, который стал рекордным в истории клуба и, по данным британских СМИ, его сумма составила 52 млн фунтов стерлингов.
Доходы клуба от УЕФА и ФИФА составили 888 млн грн. Это на 600 млн грн больше сезона 2016-2017 годов. В прошлом сезоне «Шахтер» успешно выступил в групповом турнире Лиги чемпионов и пробился в 1/8 финала, где уступил итальянской «Роме».
Доходы ФК «Шахтер» от коммерческой деятельности составили 736 млн грн.
В сезоне 2017-2018 ФК «Шахтер» заплатил в государственный бюджет Украины 504 млн 506 тыс. грн налогов. Сумма налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составила 358 млн 850 тыс. грн.
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