Нацбанк продолжает укреплять гривну – уже меньше 28 за доллар

Национальный банк Украины на пятницу, 12 октября 2018 года, укрепил официальный курс гривны на 2 копейки - до 27,9845 грн за доллар против 28,0029 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,3921 грн против 32,2033 грн накануне.