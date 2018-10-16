ЕББР определился с новым директором в Украине

Главой представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине вместо Франсиса Малижа станет Маттео Патроне. Об этом сообщил Малиж на своей странице в Facebook.

«Меня в должности заменит Маттео Патроне (действующий представитель ЕБРР в Румынии и Болгарии)», — написал Малиж.

«Я оставляю Украину, но Украина не оставляет меня. Теперь у вас есть новый друг в Лондоне», — написал он.

Малиж добавил, что представит Патроне на новой должности в ближайшие недели.