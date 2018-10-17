Леди Гага заявила о помолвке

Американская певица и актриса Леди Гага во время церемонии вручения премии ELLE Women in Hollywood в Лос-Анджелесе подтвердила помолвку со своим 49-летним агентом Кристианом Карино. Об этом сообщает NME.
В своей речи она поблагодарила близких людей за заботу и назвала Карино своим женихом.
По данным издания, Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) и Карино встречаются с начала 2017 года. Долгое время возлюбленным удавалось хранить свои отношения втайне от прессы.
Ранее певица была помолвлена с американским актером Тейлором Кинни, но в 2016 году пара рассталась.
Премию ELLE Women in Hollywood вручают самым влиятельным женщинам Голливуда.
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