Нардепы предложили лишить «Кернел» 10-ти миллиардного возврата НДС, - СМИ

«Я знаю, как проще договариваться с МВФ про очередные транши. Переговоры с фондом должен вести не Владимир Гройсман, а уважаемые в стране аграрии — среди которых совладелец „Кернел“ Андрей Веревский», — цитирует Golos.ua депутата парламента Мустафу Найема.

«Кернел», напоминает издание, только за первые полгода получил с бюджета страны уже свыше 5 млрд грн возврата НДС и вероятно до конца года получит ещё столько же. И для сравнения Найем привел следующие цифры.

«Просто для сравнения, в бюджете этого года:

— на реконструкцию и расширение Национального института рака было выделено всего 168,6 млн грн.

— на всю (!) программу обучение детей с особыми потребностями — 504 млн грн;

— на строительство лечебно-диагностического корпуса „Охматдета“ — 930 млн грн;

— на всю (!) программу повышения энергоэффективности школ и создание национальной образовательной онлайн-платформы мы выделяем 1,4 млрд гривен», — указал он.

Коллегу поддержал и другой депутат — Сергей Хлань.

В одном из своих законопроектов он указал на нерациональные траты бюджета на «Кернел» и призвал ограничить возмещение НДС сырьевым экспортерам.

«Только за август 2018 года 10 большим сельхозпроизводителям в Украине возмещено с бюджета экспортного НДС на сумму более, чем 2 млрд грн», — отметил Хлань, демонстрируя «Кернел» лидером поглощения госпреференций.

Деньги, сэкономленные на «Кернел», могли бы пойти на покупку квартир для полицейских, утверждает Найем.

«Сейчас в полиции большой отток кадров. В основном в патрульной полиции. большую часть которой составляют молодые специалисты, перед которыми уже сейчас очень остро стоит вопрос мотивации и отсутствия достаточных социальных гарантий для работников, одной из которых является обеспечение жильем. Начальные затраты на проект по обеспечению самым дешевым социальным жильем 10 тысяч полицейских „стоят“ порядка 700-800 млн гривен. А это почти вся патрульная полиция в стране», — объяснил свою идею бывший журналист российского издания «Коммерсант», депутат Украины Мустафа Найем.