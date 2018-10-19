«Нафтогаз» направит в госбюджет 90% прибыли

НАК «Нафтогаз Украины» направит в государственный бюджет Украины 90% своей прибыли, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в пятницу.
«Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК „Нафтогаз“ будет возвращено в бюджет, а из бюджета — на потребности украинских граждан. Думаю, это будет справедливо», — цитирует чиновника Интерфакс-Украина.
Напомним, что «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
НАК по итогам 2017 года получил чистую консолидированную прибыль 39,449 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год. Согласно аудированному Deloitte отчету, доход от реализации в 2017 году возрос на 18% — до 227,478 млрд грн.
Как сообщалось, Кабмин на заседании в пятницу принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23,5%.
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