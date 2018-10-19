Кабмин повысил цену на газ для населения

С 1 ноября 2018 цена на газ для населения вырастет на 23,5% и составит 8550 гривен за 1000 кубических метров. Решение было принято единогласно на экстренном заседании правительства в пятницу.

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров», — похвастался премьер Владимир Гройсман.

Напомним, что повышение цены на газ было одним из требований МВФ.