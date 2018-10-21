В Киеве с 20 октября остановлено движение двух скоростных трамваев

В Киеве остановили движение скоростных трамваев № 2 и № 3 из-за ремонта путей у станции «Кольцевая дорога», сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что эти маршруты заменили автобусами № 3Т, которые будут ехать от Кольцевой дороги до улицы Гната Юры.

Пассажиры, которые уже приобрели проездные на трамваи, смогут ими воспользоваться и в автобусах.

В ведомстве подчеркнули, что количество трамваев на маршруте № 1 увеличится.