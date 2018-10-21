В Украине вдвое увеличилась незаконная торговля оружием

В Украине в 2018 году правоохранители зафиксировали 119 случаев продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что одной из основных задач, которая стоит перед оперативными работниками, является выявление и ликвидация каналов поставки оружия и боеприпасов.

«Особое внимание должно быть уделено выявлению нелегальных каналов поступления оружия с востока страны в области, где ведутся боевые действия. Поэтому речь пойдет и о предупреждении преступлений, совершенных с использованием оружия», — говорится в сообщении.

Аброськин отметил, что на территории Украины с этой целью регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия под названием «Оружие и взрывчатка».

«Только в этом году мы уже провели две операции „Оружие и взрывчатка“. За время проведения последней из них из незаконного оборота изъято и направлено на исследование 913 единиц огнестрельного оружия, 804 гранаты, 266 взрывных устройств. Также изъято почти 100 тыс. патронов и 195 кг взрывчатых веществ», — рассказал замглавы Нацполиции.