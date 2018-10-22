Украина готовит 10-летние долларовые евробонды

Украина планирует разместить 10-летние еврооблигации в долларах индикативного объема, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Также заемщик может рассмотреть возможность размещения 5-летнего транша плюс к 10-летним бумагам.

Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и США, road show стартует 23 октября.

Организаторами назначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.