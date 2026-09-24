Зеленський: Україна готова зробити свою частину роботи, щоб забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі

Україна готова гарантувати безпечне судноплавство в Чорному морі, якщо росія також буде готова вжити реальних заходів для деескалації ситуації.
Про це під час виступу на шостому саміті міжнародної Кримської платформи 23 вересня заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
За словами глави держави, Україна готова зробити свою частину роботи, щоб забезпечити спокійне, безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі. Водночас і росія має бути готовою зробити реальні кроки до деескалації.
Глава держави додав, що росія має забезпечити продовольчу та енергетичну безпеку, а також право людей жити без страху у Криму і на інших окупованих територіях.
Неповага почалася з Криму у 2014 році, коли росія увійшла до Криму. Тож не може бути повного повернення до нормальності без Криму, без відновлення безпеки, захисту людей і життів, звільнення полонених, яких утримує росія, і повернення до основних принципів міжнародного права - йдеться в заяві Зеленського.
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