Сибіга заявив про готовність України до припинення вогню

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню і закликала Росію зробити те саме.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави МЗС.
За словами Сибіги, Київ послідовно демонструє готовність припинити бойові дії та неодноразово підтверджував цю позицію на міжнародному рівні.
"Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Закликаємо Росію нарешті зробити те саме", — написав глава МЗС.
Раніше Сибіга наголошував, що Україна готова до беззастережного припинення вогню на суші, морі та в повітрі.
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Україна пов’язує початок подальших переговорів із встановленням повної тиші та проведенням гуманітарних заходів.
Зокрема, йдеться про повернення українських військовополонених, цивільних заручників і депортованих дітей.
Сибіга також заявляв, що Україна залишається відданою дипломатії та прагне до всеосяжного і тривалого миру. Водночас Київ наполягає на своїх принципових позиціях щодо суверенітету та територіальної цілісності України.
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