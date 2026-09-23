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Корецький: Україна залучила $841 млн від Світового банку на пенсійні виплати

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Україна залучила $841 млн від Світового банку під гарантії уряду Канади.

Кошти будуть спрямовані на пенсійні видатки з бюджету. Про це у Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Україна залучила $841 млн від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямовуємо на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що фінансування залучено в межах програми PEACE in Ukraine за домовленостями, досягнутими у вересні. Загальний обсяг проєкту вже сягнув $54,3 млрд.

Як підкреслив Корецький, це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України.

пенсії, Корецький
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