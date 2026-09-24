ЦПД: російська терористична армія готує балістичний обстріл України

Російська терористична армія готує балістичний обстріл України. Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, передає «Главком».
«Ворог готує балістичний обстріл, ознаки підготовки присутні. Паралельно російські «дипломати» тягнуть час щодо будь-яких реальних кроків по припиненню вогню, бо це не входить в їх реалістичну зону інтересу», – йдеться у повідомленні.
Коваленко закликав українців бути уважними найближчими днями.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нового масованого удару.
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