НБУ: В Україні діють дуже суворі правила для вивезення грошей за кордон

В Україні, окрім посилення правил фінансового моніторингу всередині країни, діють дуже суворі правила і для вивезення грошей за кордон. І ці правила залежать від суми, яку ви спробуєте перемістити за державний кордон.

Як стверджує пресслужба Національного банку України, правила вивезення валюти залежать від суми коштів, які її власник має із собою. Йдеться про суми до 10 000 євро та понад 10 000 євро в еквіваленті на день вивезення.

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Якщо суму менш як 10 тисяч євро можна вивозити за межі України без будь-яких документів, то при перевищенні цього порога потрібно буде надати документи, які повинні підтверджувати:

зняття фізичною особою готівки з власних рахунків у банках;

здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції).

Конкретно, йдеться про наступні 5 документів:

платіжна інструкція на видачу готівки;

чек банкомата/квитанція платіжного термінала, сліп;

виписка про рух коштів за рахунком;

квитанція про обмін валют;

фіскальний касовий чек щодо операції видачі готівки власникам електронних платіжних коштів.

Як наголосили у Національному банку України, всі ці документи дійсні протягом 90 днів з дня їх видачі.