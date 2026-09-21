НБУ: В Україні діють дуже суворі правила для вивезення грошей за кордон

В Україні, окрім посилення правил фінансового моніторингу всередині країни, діють дуже суворі правила і для вивезення грошей за кордон. І ці правила залежать від суми, яку ви спробуєте перемістити за державний кордон.
Як стверджує пресслужба Національного банку України, правила вивезення валюти залежать від суми коштів, які її власник має із собою. Йдеться про суми до 10 000 євро та понад 10 000 євро в еквіваленті на день вивезення.
https://fakty.ua/478970-ukraincam-zapretili-vyvozit-valyutu-zagranicu-bez-pyati-dokumentov-na-kakuyu-summu-eto-ne-rasprostranyaetsya
Якщо суму менш як 10 тисяч євро можна вивозити за межі України без будь-яких документів, то при перевищенні цього порога потрібно буде надати документи, які повинні підтверджувати:
Конкретно, йдеться про наступні 5 документів:
Як наголосили у Національному банку України, всі ці документи дійсні протягом 90 днів з дня їх видачі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023