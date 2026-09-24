НАБУ: Колишньому голові Касаційного суду оголосили нову підозру

Колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду оголосили підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. У справі також фігурують його колишня підлегла та її мати. Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у 2021-2022 роках ексголова суду набув активи на близько 26 млн грн. Мовиться про будинок із земельною ділянкою, дві квартири-апартаменти та чотири земельні ділянки.

Аби приховати незаконне походження коштів і справжнього власника активів, суддя залучив до схеми свою підлеглу, котра фактично виконувала обов’язки його секретаря.

Набуте майно офіційно реєстрували на матір підлеглої. За версією слідства, це дозволяло приховати походження активів і замаскувати зв’язок із їхнім фактичним власником.

Дії ексголови Касаційного господарського суду та матері підлеглої кваліфікували за ч. 3 ст. 209 КК України. Колишній підлеглій повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 209 КК України.