МО Естонії: Ми високо цінуємо присутність США та її внесок у забезпечення безпеки в Балтійському регіоні

Представники США повідомили Естонії, що присутність американських військ на ротаційній основі незабаром продовжиться, а новий підрозділ прибуде до країни впродовж листопада. Про це написало естонське Міністерство оборони.

"Естонія високо цінує присутність США в країні та її внесок у забезпечення безпеки в Балтійському регіоні. Це є наріжним каменем стратегії стримування та оборони НАТО, що підтверджує готовність і єдність союзників до захисту території Альянсу", – сказав очільник відомства Мартін Херем.

За словами американських представників, це рішення не пов'язано з тривалим переглядом розміщення американських сил.

Нове повідомлення Естонії з'явилось на тлі вищезгаданих американських планів зі скорочення військової присутності у Європі, а також російської загрози, зокрема і для країн Балтії.

Навесні в Естонії завершив ротацію 6 ескадрон 9 кавалерійського полку США. Це бронетанкове з'єднання, яке має на озброєнні бойові машини піхоти Bradley й танки Abrams.

Міноборони Естонії вказує, що новий підрозділ, який невдовзі прибуде до країни, за чисельністю та спроможностями буде відповідати цьому ескадрону.

Розгортання нового американського з'єднання було тимчасово призупинено через нинішній перегляд структури Збройних сил США. Водночас скорочений американський контингент продовжував перебувати на військовій базі Реедо, розташованій на півдні країни на відстані близько 30 кілометрів від кордону з Росією.