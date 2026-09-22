МО: В Україні запрацювала державна програма пільгового фінансового лізингу для виробників зброї

В Україні запрацювала державна програма пільгового фінансового лізингу для виробників зброї. Підприємства оборонно-промислового комплексу вже підписали перші 26 договорів на загальну суму 91,2 млн грн.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Новий інструмент покликаний допомогти оборонним підприємствам оперативно модернізувати обладнання без надмірного фінансового навантаження. За програмою заводи можуть брати в лізинг нові верстати, технологічне устаткування, системи автоматизації, транспорт та інші необхідні активи.
За словами заступниці міністра оборони Ганни Гвоздяр, купівля техніки потребує значних витрат одразу, а пільговий лізинг дозволяє прибрати цей фінансовий бар'єр і швидше нарощувати потужності під замовлення.
Отримати державну підтримку на розширення потужностей можуть компанії, що відповідають критеріям програми:
Ставка 5% річних: держава компенсує різницю за лізинговими ставками, знижуючи витрати підприємства на оплату винагороди лізингодавцю до 5% на рік;
Відстрочення виплат: договір дозволяє перенести сплату лізингових платежів на строк до 12 місяців;
Ліміти фінансування: максимальна сума за одним договором сягає 500 млн грн, а максимальний строк лізингу — 5 років;
Вимоги до бізнесу: скористатися програмою можуть виключно ті підприємства, які на дату укладення договору мають офіційний статус критично важливих у сфері ОПК.
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