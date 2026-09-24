Експерт: росія може завдати нового ракетного удару по Україні найближчим часом

росія найближчим часом може відновити масштабні ракетні удари по Україні, оскільки накопичує ракети та продовжує розвивати різні компоненти ударних сил.

Про це в етері телеканалу "Апостроф" розповів оборонний експерт, засновник компанії — виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій Валерій Боровик.

За його словами, Росія має власну стратегію використання балістичних і тактичних ракет та може завдати нового ракетного удару найближчим часом.

"Я думаю, що ракетні обстріли треба чекати найближчим часом, тому що він накопичував, в нього є своя стратегія і тактика використання і балістики, і тактичних ракет. З ракетами крилатими ми навчились непогано боротися. Не там, то що навчились, ми і вміли, але в нас по них є засоби. Я не скажу, що їх достатньо, але вистачає засобів для того, щоб ми з ракетними загрозами боролися там 90 плюс відсотків збиття", — зазначив Боровик.

За словами експерта, найбільшою проблемою залишається недостатня кількість засобів для перехоплення балістичних ракет. Він зазначив, що Україна очікує на додаткові поставки систем та ракет, однак для їхнього розгортання потрібен час.

Боровик також назвав новим викликом для української ППО російські реактивні дрони. За його словами, Україна вже має технологічні рішення для боротьби з ними, однак їх необхідно масштабувати.

Наразі для знищення таких цілей доводиться використовувати дорожчі засоби протиповітряної та протиракетної оборони, які призначені для складніших і дорожчих ракет.

"Що стосується реактивних дронів, теж це новий виклик, тому що це ми вимушені зараз до того, як знайдемо, воно вже знайдено, але точніше до того, як ми масштабуємо дешеві засоби збиття у вигляді там можливих інтерцепторів або ракет з головками самонаведення, новими ракетами самонаведення. До цього часу ми використовуємо типові засоби протиракетної оборони, які використовуються для більш дорогих ракет. Ми дійсно, що виснажуємо ці засоби, і це виклик, який нам потрібно, скоріш за все, буде пережити зиму", — наголосив експерт.

Боровик підкреслив, що з економічної точки зору тактика виснаження є дуже вигідною для Росії. Виготовлення реактивного дрона коштує в рази дешевше за повноцінну ракету, а за наявності онлайн-керування та супутникових систем ефективність атак суттєво зростає.