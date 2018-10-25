Нахождение в космосе меняет структуру головного мозга, - ученые

Длительное пребывание в космосе ведет к некоторым изменениям в структуре головного мозга. К такому выводу пришли бельгийские исследователи из Антверпенского университета, в составе международной группы ученых наблюдавшей за функциональным состоянием головного мозга российских космонавтов до полета и после возвращения на Землю, пишет ТАСС.

Ученые провели широкомасштабное изучение функционального состояния головного мозга десяти космонавтов с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) до полетов, длившихся в среднем около полугода, и после возвращения из космоса.

По словам исследователей, сканирование с помощью МРТ головного мозга космонавтов сразу после возвращения из космоса указывает на некоторые изменения в его структурах. «Мы наблюдаем у космонавтов определенное уменьшение массы серого вещества мозга, т.е. количества нервных клеток головного мозга, — говорит сотрудник университета доктор Стивен Джиллингс. — Одновременно исследование черепно-мозговой жидкости (ЧМЖ), функция которой сводится к защите головного мозга от „отходов“ его деятельности, показало, что пребывание в невесомости не прошло бесследно и для этого важного компонента мозга». Если верить Джиллингсу, ученые зафиксировали «как качественное, так и количественное изменение ЧМЖ, нарушился баланс ее составляющих».

По истечении семи месяцев исследование было повторено и ученые констатировали прежние изменения, обнаруженные после возвращения из космоса, как в ЧМЖ, так и в массе серого вещества, отмечается в пресс-релизе университета.

Научные данные, полученные учеными, нуждаются в дальнейшем анализе. Необходимо, по мнению участников проекта, ответить на несколько вопросов, возникших в ходе исследований. Как, например, головной мозг космонавта после длительного пребывания в космическом пространстве поведет себя при повторных многомесячных полетах? Каким образом можно минимизировать влияние космоса на здоровье человека?