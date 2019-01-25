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Причиной зарождения жизни на Земле назвали столкновение с другой планетой

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Причиной зарождения жизни на Земле назвали столкновение с другой планетой

Столкновение планет, произошедшее около 4,4 млрд лет назад, стало главной причиной зарождения жизни на Земле. К такому выводу пришла группа американских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщила газета The Guardian.

Специалисты из Университета Райса (в Хьюстоне, штат Техас) предположили, что крупное космическое тело размером с Марс, ядро которого было обогащено серой, врезалось в Землю. В результате этого в космос попало множество каменных осколков, которые впоследствии сформировали Луну. Кроме того, ученые считают, что именно благодаря данному явлению на нашей планете оказались необходимые для жизни химические элементы, включая углерод и азот. Для подтверждения своих утверждений американские эксперты прибегли к технологии компьютерного моделирования.

В частности, в специальной лаборатории они воссоздали экстремальные условия, характеризующиеся состоянием высокого давления и температуры, в которых протекают геохимические реакции, формирующие химический состав планетарной коры и мантии. Результаты эксперимента показали, что богатое серой ядро планеты, столкнувшейся с Землей, выталкивает углерод и азот во внешние слои. Это вызвано тем, что высокая концентрация серы в расплавах снижает растворимость различных химических летучих соединений. Таким образом углерод в нужных пропорциях вместе с кремнием и серой мог попасть в мантию Земли.

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«Наше исследование является первым подобным экспериментом, который может объяснить, каким образом эти жизненно важные элементы оказались на планете Земля», — подчеркнул профессор Университета Райса Раждип Дагупта. Однако для того, чтобы более точно сказать, что именно явилось главной причиной зарождения жизни на Земле, как отмечают эксперты, необходимо провести дальнейшие исследования, касающиеся анализа отличных от углерода химических элементов.

космос, Земля, исследование
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