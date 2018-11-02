Отток капитала с развивающихся рынков поставил пятилетний рекорд

В октябре инвесторы вывели наибольший объем средств из акций развивающихся рынков с периода паники на финансовых рынках в 2013 году. Об этом свидетельствуют подсчеты Института международных финансов, который отслеживает покупки и продажи финансовых менеджеров, передает Reuters.
По оценке IIF, отток капитала с развивающихся рынков в октябре составил 17,1 млрд долларов. Это четвертый худший месячный показатель с начала ведения статистики в 2005 году. В том числе на фоне беспокойства о торговле и экономике Китая инвесторы вывели 12,3 млрд долларов с развивающихся рынков Азии.
Месячный отток капитала из китайских акций стал самым существенным с 2015 года, когда произошла небольшая девальвация.
В то же время рост доходности облигаций обеспечил приток средств инвесторов на долговые рынки развивающихся экономик в размере 9,5 млрд долларов. Показатель достиг пика шести месяцев.
Более общий показатель "чистого" потока капитала на развивающиеся рынки – соотношение между покупкой и продажей – также стал отрицательным третий квартал подряд после масштабной распродажи в сентябре.
Из-за ужесточения политики в США развивающиеся рынки теряют инвесторов. По мере как долларовая ликвидность изымается с рынков, а доходности в Штатах растут, инвесторы бегут в безрисковые активы.
Напомним, последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 по июнь 2006-го года. С того момента и до 2015 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.
На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.
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