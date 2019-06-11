Из России продолжают ускоренно выводить деньги

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе — мае 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $35,2 млрд. Об этом говорится в сообщении российского регулятора.

По итогам первых пяти месяцев 2018 год этот показатель составил $18,9 млрд.

В то же время пофицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе — мае 2019 года вырос на 3,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $48,7 млрд, сообщил регулятор.

За первые пять месяцев 2018 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса составляло $46,9 млрд.