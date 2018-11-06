Еврокомиссар Хан признал, что Турции «не светит» членство в ЕС

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоханнес Хан считает, что для Анкары и Брюсселя было бы честнее прекратить переговоры о членстве. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Welt.
«В долгосрочной перспективе для Турции и ЕС было бы честнее пойти новым путем и завершить переговоры о вступлении. Однако решение, конечно же, за государствами-членами», — сказал Хан.
«Членство Турции в ЕС в видимом будущем не выглядит реалистичным, если, например, взглянуть на заявления президента Макрона или настроения во многих государствах-членах», — добавил он.
По словам еврокомиссара, сейчас и для Анкары, и для ЕС было бы более выгодно развивать стратегическое партнерство.
«Я думаю, что для Турции и ЕС лучше обеспечить четкий баланс в плане взаимной справедливости. Мы должны сосредоточить внимание на реалистичных целях, то есть на должном и стратегическом сотрудничестве» — заявил Хан.
Переговоры между ЕС и Турцией за последние несколько лет зашли в тупик, во многом из-за существенного ухудшения состояния соблюдения прав человека и свободы прессы в Турции после попытки военного переворота в 2016 году. В июне было принято решение о приостановлении переговоров о вступлении Турции в ЕС.
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