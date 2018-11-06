Макрон считает, что Европе угрожают Китай, Россия и США

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европейскому союзу необходимо защищаться от Китая, России и США. Об этом он рассказал во вторник в эфире радиостанции Europe1.
«Когда я смотрю на сегодняшнюю Европу, я вижу, что она становится все более разрозненной. Посмотрите на мир, в котором мы живем, и вы увидите авторитарные державы, которые действуют все более активно и перевооружаются, находясь в приграничных районах Европы. По нам наносят удары в киберпространстве и вмешиваются в нашу демократическую жизнь. Мы должны защищаться от Китая, от России и даже от США», — сказал французский президент.
Макрон также отметил, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы.
«Мы не сможем защитить европейцев, если не примем решения создать подлинно общеевропейскую армию. Это необходимо перед лицом России, которая находится у наших границ и которая может действовать угрожающе, — сказал президент. — Нам следует располагать такой Европой, которая в большей степени способна защищаться самостоятельно, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом».
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