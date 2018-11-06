Миллиардер Косюк и премьер-министр Гройсман воруют деньги из бюджета Украины, - бизнесмен Черняк, ведущий проекта Big Money

Ведущий Big Money и собственник торговой марки «Хортица» Евгений Черняк взял интервью у собственника «Нашей Рябы» миллиардера Юрия Косюка. Один из вопросов был о государственных дотациях для производителей курятины.
Напомним, «Винницкая птицефабрика», которая входит в состав агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка, 1 ноября получила 618 миллионов гривень бюджетных дотаций, таким образом общий объем гос.дотаций за год составил 812 миллионов гривен. Об этом сообщает Экономическая правда.
«Эти дотации — это прямое воровство денег из бюджета Украины. Причём прямое воровство, в котором участвует премьер-министр Гройсман», — сообщил на своей странице в Фейсбук Евгений Черняк. Ведущий Big Money также считает, что миллиардер Косюк в своем интервью соврал, сказав «без дотаций никак нельзя».
«Исходя из цифр точно можно. 1,4 миллиарда в 2017 году. Почти 900 миллионов в 2018 году. Вдумайтесь в эти цифры. В нищей стране, которая во всех мировых рейтингах внизу списка среди отсталых африканских стран, поддержка миллиардера осуществляется на государственном уровне, через коррупционные схемы. Или кто-то верит, что именно Юрий Косюк, находясь в дружеских отношениях с Гройсманом просто так, случайно, взял и получил 2.3 миллиарда гривен дотаций?!
И не нужно рассказывать про поддержку местного производителя. Остальных производителей страны никто не поддерживает, а исключительно проверяют, вымогают взятки и мешают работать, вынуждая уезжать из страны. Ничего, так не уничтожает страну, как коррупция и несправедливость», — пишет в своем посте Евгений Черняк.
«Он (Гройсман) не выдаёт эти дотации без отката!», — уверен Евгений Черняк.
И если не поменять правила, то страна развалится, считает ведущий Big Money.
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