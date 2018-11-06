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Расследование по Омеляну завершено

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Расследование по Омеляну завершено

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование уголовного производства в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об этом сообщили в САП.

В пресс-службе НАБУ заявили, что уже сообщили министру инфраструктуры о завершении досудебного расследования.

«6 ноября 2018 стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления», — говорят там.

Напомним, что 13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

В НАБУ напомнили, что по данным следствия, в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, Омелян приобрел в собственность активы, законность получения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 выпуска и наличные в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 млн 230,5 тыс. грн.

Кроме того, детективы НАБУ установили факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в е-декларации.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

НАБУ, Владимир Омелян, САП
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