Александр Усик защитил титул абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик выиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и таким образом защитил свой титул.

В Манчестере, где проходил вечер профессионального бокса, соперником Усика был Тони Беллью. В результате поединок был остановлен в 8-м раунде. После серии ударов британец упал на ринг, попытался подняться, однако подбежавший к спортсмену судья оценил состояние Беллью и объявил победу Усика.

Таким образом, наш соотечественник в первый раз защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBO, IBF, WBA Super и The Ring.

Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе 22 июля. Он победил Гассиева в финале Всемирной суперсерии в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. Боксер стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и первым в истории победителем турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).