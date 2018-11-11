В Германии раскрыли военный заговор неонацистов

Федеральное управление уголовное полиции Германии раскрыло заговор военных бундесвера и элитных солдат Uniter, которые планировали политические убийства. Об этом сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на материалы расследования.
Отмечается, что они готовили «день икс», в который должны были убить «непопулярных политиков». В списке оказался глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Дитмар Бартч. У группы были секретные запасы оружия и топлива.
В заговоре оказался замешан и сотрудник военной контрразведки. Он уведомлял заговорщиков о ходе расследования, а также о предстоящих обысках. Издание сообщает, что ему предъявили обвинения, а его дело рассмотрят в суде Кельна.
Как сообщает Daily Mail, в списке потенциальных жертв также значились лидер партии Зеленых Клаудия Рот, министр иностранных дел Хайко Маас и экс-президент Йоахим Гаук. По данным издания, в группе было 200 элитных солдат, которые сформировали «неонацистскую фракцию».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016