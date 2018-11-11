В Германии раскрыли военный заговор неонацистов

Федеральное управление уголовное полиции Германии раскрыло заговор военных бундесвера и элитных солдат Uniter, которые планировали политические убийства. Об этом сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на материалы расследования.

Отмечается, что они готовили «день икс», в который должны были убить «непопулярных политиков». В списке оказался глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Дитмар Бартч. У группы были секретные запасы оружия и топлива.

В заговоре оказался замешан и сотрудник военной контрразведки. Он уведомлял заговорщиков о ходе расследования, а также о предстоящих обысках. Издание сообщает, что ему предъявили обвинения, а его дело рассмотрят в суде Кельна.

Как сообщает Daily Mail, в списке потенциальных жертв также значились лидер партии Зеленых Клаудия Рот, министр иностранных дел Хайко Маас и экс-президент Йоахим Гаук. По данным издания, в группе было 200 элитных солдат, которые сформировали «неонацистскую фракцию».