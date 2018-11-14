Гройсман рассказал, что ему мешает навести порядок в стране

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что из-за неэффективных представителей местной власти, которые не сумели вовремя начать отопительный сезон, он был вынужден лично круглосуточно решать этот вопрос. Об этом он сказал на заседании Кабинета министров в среду, 14 ноября.

По его словам, абсурд, который иногда звучит из уст отдельных представителей местной власти, не поддается никакой критике.

«Я вчера до поздней ночи занимался тем, чтобы восстановить тепло в Херсоне. Возобновили сегодня... У правительства сегодня недостаточно контроля и надзора по этим вопросам. Мы внесем предложения по изменениям в закон о Кабинете министров Украины. Все, надо наводить порядок, но развяжите мне руки и тогда я его наведу», — заявил Гройсман.

«Начинают перепихивать друг на друга. Нафтогаз говорит одно, мэрия другое, тот не подготовился, тот не оплатил долги. А заложники кто? Люди», — пожаловался глава правительства.

«Я вынужден был, как премьер-министр, и профильный вице-премьер-министр, заниматься 24 часа в сутки, чтобы разблокировать, я скажу, волевыми решениями, вопросы по Кривому Рогу, и Павлограду, по Херсону... Потому что не могут выполнить элементарную свою функцию», — сказал Гройсман.

Премьер подчеркнул, что местной власти для этого дали необходимые полномочия, и достаточное количество денег, приняли закон о реструктуризации долгов.

«5 октября решили начать отопительный сезон, но дотянули до последнего. Я требую поставить этому конец!», — заявил Гройсман.

Он отметил, что ему надоела безответственность и, если какие-то мэры не умеют выполнять свои обязанности, то будет обращаться в парламент и требовать отстранения их от своих должностей.

Гройсман добавил, что в городах, где были проблемы с началом отопительного сезона, удалось решить проблему только благодаря его личному вмешательству, но еще остались проблемы с городом Смела.