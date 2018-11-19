Украина может приостановить членство в Интерполе в случае избрания председателем организации российского генерала Александра Прокопчука. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, который вместе с главой Нацполиции Сергеем Князевым находится в Дубаях, где будет проходить сессия Генассамблеи Интерпола.

По данным журналистов, голосование должно состояться 21 ноября, а до тех пор украинская сторона хочет провести ряд встреч с зарубежными партнерами, где будет убеждать их не голосовать за Прокопчука.