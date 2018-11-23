Жители Кубы получили доступ к Twitter

Кубинцы получили возможность активировать аккаунты в Twitter через мобильный телефон и пользоваться соцсетью, передает газета Juventud Rebelde.

Ранее жители Кубы не могли подтвердить подлинность своих аккаунтов и активировать их через смс-сообщения, так как международный телефонный код страны отсутствовал в списке Twitter.

Несмотря на возможность активировать аккаунты, отмечается, что кубинцы не будут видеть вкладку «Актуальное» в соцсети, однако смогут искать новости по хэштегам.

В декабре 2017 года кубинский телекоммуникационный оператор Etecsa позволил жителям государства отправлять смс-сообщения абонентам в США. До этого оператор не поддерживал связь с американскими номерами.