Российский музыкант Шнур объяснил, почему не ездит в Украину

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью журналу «Россия в глобальной политике» рассказал, почему не выступает с гастролями в Украине. Исполнитель отметил, что не согласен с теми, кто призывает поддерживать связи с нашей страной и «не поддаваться политическим ветрам».
Лидер «Ленинграда» ответил, что если поедет сюда, то будет не особенно принят здесь, а потом не особенно принят на родине. «Зачем мне это?».
Напомним, что скандально известный сайт «Миротворец» в 2017 году внес в свою базу Сергея Шнурова из-за выступления группы в Севастополе в 2016 году. На это музыкант заявил, что отнесется спокойно, если его не пустят в Украину.
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