Правительство продолжает переговоры с МВФ касательно цены на газ

Кабинет министров Украины продолжает обсуждать с Международным валютным фондом (МВФ) вопрос повышения цены на газ, являющийся одним из ключевых условий для утверждения новой программы сотрудничества, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

«Вопрос энергетической реформы и поднятия цены на газ, и, соответственно, повышение тарифов, которое с этим связано — это один из вопросов, который мы обсуждаем», — сказала она во время пресс-конференции в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

По словам Маркаровой, дискуссии, в частности, идут вокруг постепенного повышения до рыночного уровня цен на газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии.

«Постановление (№ 867 от 19 октября 2018 года — Пед.), как вы знаете, Кабинет министров уже утвердил. Сейчас продолжается процесс пересмотра тарифов, который следует за постановлением», — сказала она.

Глава Минфина отказалась спрогнозировать, как быстро МВФ может рассмотреть вопрос продолжения сотрудничества с Украиной.

«Мы сейчас пытаемся максимально быстро направить (утвержденный госбюджет-2019 — Ред.) нашим партнерам. Я надеюсь, что в ближайшее время мы будем знать, когда МВФ будет готов вынести на рассмотрение совета директоров вопрос утверждения новой программы с Украиной», — сказала Маркарова.

В то же время она напомнила, что средства Фонда, не зависимо от объема первого транша, будут направлены в резервы Национального банка Украины. Минфин рассчитывает на получение средств макрофинансовой помощи ЕС, а также привлечение финансирования под гарантии Всемирного банка (ВБ), которые привязаны к программе сотрудничества с МВФ.

«Мы надеемся еще в этом году получить EUR500 млн макрофинансовой помощи ЕС... Гарантия ВБ составляет $650 млн, это означает, что под эту гарантию мы можем привлечь $800 млн и более, выйдя с этой гарантией на рынки», — сказала глава Минфина.

Напомним, миссия МВФ и власти Украины в конце октября достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидалось после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ.