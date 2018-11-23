Основатели Dolce&Gabbana извинились перед китайцами на китайском языке

Основатели итальянского дома моды Dolce&Gabbana (D&G), который оказался на днях в центре громкого скандала в Китае, принесли официальные извинения китайскому народу по этому поводу. Видеозапись совместного заявления Стефано Габбана и Доменико Дольче появилась в пятницу на официальном аккаунте D&G в местной социальной сети Weibo.
«Мы придаем большое значение этому заявлению с извинениями. Еще раз хотим выразить свои глубочайшие извинения китайскому народу во всем мире», — сказали модельеры. При этом они выразили надежду на то, что китайский народ простит их за недостаток знаний об их культуре.
«Мы всегда горячо любили Китай, и многочисленные поездки заставили нас еще больше полюбить китайскую культуру. Естественно нам необходимо еще многому научиться», — говорится в обращении, которое было записано на итальянском языке с субтитрами на китайском. В конце минутного видео основатели дома моды вместе произнесли слово «простите» на китайском языке, пообещав, что такое больше не повторится.
21 ноября итальянский дом моды Dolce&Gabbana вынужден был отложить показ в Шанхае из-за скандала в китайских социальных сетях вокруг появившегося в интернете рекламного ролика компании и якобы некорректных высказываний самого Стефано Габбана. Началось все с публикации в соцсетях видеороликов дома моды, в которых китайская модель пытается есть пиццу, спагетти и канноли. При этом голос за кадром комментирует ее неудачные попытки использовать для этого палочки фразами, которые многие китайские интернет- пользователи сочли унизительными и даже расистскими.
Затем в китайской соцсети Weibo появились скриншоты сообщений, которые приписываются одному из основателей дома моды Стефано Габбана. В переписке он якобы заявляет, что видео «было удалено из китайских соцсетей, поскольку» его «офис глуп, как и большинство китайцев». Кроме того, в сообщениях, авторство которых приписывается модельеру, содержатся нелицеприятные отзывы о самом Китае, его культуре, в том числе о гастрономических пристрастиях китайцев.
Итальянский дом моды и сам Габбана заявили в социальных сетях, что стали жертвой взлома аккаунта.
22 ноября в Instagram появилось совместное заявление от Стефано Габбана и Доменико Дольче, в котором они выразили глубокое сожаление из-за отмены показа, который должен был стать грандиозным шоу, подготовленным специально для Китая со всей «любовью и страстью». В китайских СМИ сразу же обратили внимание на то, что в тексте заявления нет официальных извинений. На следующий день после самого скандала с видеороликом крупнейшие китайские торговые площадки в интернете сняли с продажи продукцию D&G.
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