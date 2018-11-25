США в 1979 году пытались устроить секретный саммит с КНДР и Южной Кореей

США хотели организовать в 1979 году секретный саммит в Джакарте с участием лидеров КНДР и Южной Кореи для снижения напряженности между государствами в условиях холодной войны. Об этом со ссылкой на рассекреченные дипломатические документы в воскресенье сообщило агентство Yonhap.

По его данным, президент США в 1977-1981 годах демократ Джимми Картер планировал провести трехсторонние переговоры с лидером КНДР Ким Ир Сеном и президентом Республики Корея. Агентство не уточняет, какой именно южнокорейский лидер имелся в виду: до 26 октября 1979 года им был Пак Чон Хи, а после его убийства и до августа 1980 года - Чхве Гю Ха. Консультации должны были пройти в Джакарте, потому что, как сказано в документах, это "особенно удобно для всех сторон, поскольку каждая из них имеет в индонезийской столице официальное представительство".

В одном из опубликованных документов отмечается, что идея организовать подобный саммит возникла у Картера еще в 1977 году. Сообщается также, что Вашингтон планировал пригласить на переговоры Китай в качестве или полноправного участника переговоров, или наблюдателя.

Как сообщает агентство, тогда Картеру так и не удалось убедить КНДР принять участие во встрече.

Отметим, что первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня этого года в Сингапуре. Дональд Трамп и Ким Чен Ын по его итогам подписали совместный документ. Пхеньян высказался за денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.