Умер режиссер Бернардо Бертолуччи

В Риме умер кинорежиссер Бернардо Бертолуччи, сообщают итальянские СМИ. Газета La Repubblica назвала кончину Бертолуччи уходом «последнего великого маэстро».
Режиссер скончался после долгой болезни в возрасте 77 лет.
Бернардо Бертолуччи известен как автор фильмов «Конформист» (1970 год) и «Последнее танго в Париже» (1972). За фильм «Последний император» (1987) режиссер получил «Оскар» за лучшую режиссуру.
Бернардо Бертолуччи становился лауреатом премии «Золотой глобус», BAFTA, Берлинского международного кинофестиваля и Венецианского кинофестиваля.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016