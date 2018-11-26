Умер режиссер Бернардо Бертолуччи

В Риме умер кинорежиссер Бернардо Бертолуччи, сообщают итальянские СМИ. Газета La Repubblica назвала кончину Бертолуччи уходом «последнего великого маэстро».

Режиссер скончался после долгой болезни в возрасте 77 лет.

Бернардо Бертолуччи известен как автор фильмов «Конформист» (1970 год) и «Последнее танго в Париже» (1972). За фильм «Последний император» (1987) режиссер получил «Оскар» за лучшую режиссуру.

Бернардо Бертолуччи становился лауреатом премии «Золотой глобус», BAFTA, Берлинского международного кинофестиваля и Венецианского кинофестиваля.