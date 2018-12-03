Парламент Эстонии принял декларацию о поддержке Украины

Эстонский парламент в понедельник, 3 декабря, принял декларацию в поддержку Украины после прямой агрессии РФ. Как сообщается на сайте эстонского парламента, за документ под названием «В поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с агрессией в Керченском проливе» проголосовали 79 депутатов.
В принятой декларации парламент Эстонии выражает поддержку Украины и ее праву защищать свои территориальную целостность и суверенитет.
Парламент осуждает нападение Российской Федерации на украинские корабли в Керченском проливе, а также захват и задержание украинских моряков.
Парламент подчеркивает, что Россия должна немедленно освободить украинские корабли вместе с моряками и позволить им беспрепятственно зайти в порты Украины.
Парламент также призывает восстановить свободное движение кораблей в Керченском проливе и Азовском море.
Кроме того, эстонские депутаты призывают все страны поддержать Украину в ее защите своей территориальной целостности и поддержать призыв парламента Эстонии осудить агрессию РФ против суверенной Украины и не признавать незаконную аннексию Крыма.
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