Захваченные украинские суда остаются в порту Керчи, - СМИ

Корабли Военно-морских сил Украины после инцидента в Керченском проливе остаются в акватории порта Керчь. Об этом сообщил российскому ТАСС источник в силовых структурах полуострова.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что якобы украинские катера были отбуксированы из Керчи в неизвестном направлении.

«Катера находятся в той же акватории Керченского морпорта, их просто переставили к другой причальной стенке, метрах в десяти от прежней стоянки. Акваторию порта катера не покидали», — сказал собеседник агенства.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины были силой захвачены россиянами и доставлены в Керчь, против моряков возбуждено уголовное дело за «нарушение государственной границы РФ».