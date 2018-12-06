Трамп проделал путь в 230 метров от Белого дома на лимузине с автоколонной из восьми машин

Президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланьей встретился во вторник с семьей бывшего президента Джорджа Буша — старшего, которую разместили в гостевой резиденции Белого дома — Блэр-хаусе. Как обратила внимание в среду газета The Washington Post, глава государства проделал путь в 250 ярдов (около 230 м) на лимузине в сопровождении кортежа из восьми автомобилей.

Блэр-хаус, резиденция почетных гостей президента и правительства США, расположена прямо напротив Белого дома через Пенсильвания-авеню. Как отмечают наблюдатели, главе государства достаточно было дать распоряжение оцепить территорию возле Белого дома и пройтись, но в результате пришлось и перекрывать улицу, и вызывать десятки сотрудников Секретной службы, и готовить президентский бронированный лимузин.

«Президенты, включая последнего предшественника Трампа, прежде прогуливались до Блэр-хауса», — констатировал Эдвард Прайс, пресс-секретарь Совета национальной безопасности при Белом доме при администрации Барака Обамы.

В Блэр-хаус с 1942 года принимают глав государств и правительств, прибывающих в США из-за рубежа с визитами, а также членов их делегаций. Кроме того, там по традиции селят на несколько дней избранного президента США до его инаугурации и въезда в Белый дом.