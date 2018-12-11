Командир одного из захваченных РФ в Черном море украинских кораблей отказался давать показания

Командир одного из кораблей ВМС Украины, которые были захвачены в Керченском проливе якобы за нарушение прохождения границы РФ, не признает вину и отказывается от дачи показаний. Об этом ТАСС сообщил адвокат арестованного украинского военнослужащего Дениса Гриценко Николай Полозов.

«Сегодня были следственные действия, мой клиент отказался давать показания и не признал вину. Сейчас следствие рассматривает мою просьбу о разрешении свидания с родственниками моего клиента», — сказал адвокат.

Напомним, что 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины были захвачены российскими пограничниками. Члены экипажей, 24 гражданина Украины, арестованы российскими судами до 25 января.