Бывший главный экономист МВФ дал прогноз будущего Bitcoin

Падение стоимости биткоина с $20 000 ниже $3500 не причина для паники, согласно историческим показателям волатильности криптовалюты, считает бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф, об этом он написал в своей авторской колонке издания The Guardian. По его мнению, монета не может считаться цифровым золотом, так как скорее всего ее курс упадет до $100, чем вырастет до $100 000.
Эксперт уверен, что биткоин, в отличии от золота, сильно ограничен в возможностях применения, поэтому его финансовый пузырь более уязвим к неблагоприятным влияниям. Помимо этого, процесс верификации транзакций требует значительного количества электроэнергии, он гораздо менее эффективный, чем аналогичные процессы в системах, которые полагаются на центральный аппарат, например, на центральные банки.
«Криптовалюты — лотерейные билеты, которые могут быть полезными в мрачном будущем с его беспредельными и неудавшимися государствами или в странах, граждане которых уже утратили всякое ощущение приватности. Неудивительно, что разлаженная Венесуэла стала первым государством, выпустившим собственную криптовалюту», — заявил Рогофф.
Он утверждает, что даже если цена биткоина не упадет до нуля, правительства крупных стран не позволят свободно существовать технологии, которая позволяет уклоняться от уплаты налогов и нарушать закон. Это приведет к неизбежному уничтожению анонимных цифровых денег, которые смогут существовать только в отдельно взятых регионах.
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